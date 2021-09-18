Erdoğan: Yeni küresel sistemde yer almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'de BM Genel Kurulu'nda ifade edeceğim gibi önümüzdeki dönemde yeni küresel sistemde yer almak için üzerimize ne düşüyorsa yapmakta kararlıyız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül törenine katıldı.

Levent'te bir otelde düzenlenen törende Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TİM Başkanı İsmail Gülle de yer aldı.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri