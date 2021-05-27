Erdoğan: "(Yeni anayasa çalışmaları) Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin...

Erdoğan: "(Yeni anayasa çalışmaları) Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız."