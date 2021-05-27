Erdoğan: "(Yeni anayasa çalışmaları) Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin...
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Erdoğan: "(Yeni anayasa çalışmaları) Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin...

Erdoğan: '(Yeni anayasa çalışmaları) Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin...
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Erdoğan: "(Yeni anayasa çalışmaları) Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız."

Erdoğan: "(Yeni anayasa çalışmaları) Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

Erdoğan: '(Yeni anayasa çalışmaları) MHP kendi taslağını bize böylece sunmuş oldu.
Erdoğan: "(Yeni anayasa çalışmaları) MHP kendi taslağını bize böylece sunmuş oldu.
Erdoğan: '(Yeni Anayasa) İnşallah yıl sonuna doğru tüm metinleri bir araya getirerek kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve ortak teklif haline...
Erdoğan: "(Yeni Anayasa) İnşallah yıl sonuna doğru tüm metinleri bir araya getirerek kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve ortak teklif haline...

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Erdoğan: "(Yeni anayasa çalışmaları) Uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen diğer partilerle hazırlığımızı milletimizin... - Haberler
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