Erdoğan: "(Yeni anayasa) Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda...

Erdoğan: "(Yeni anayasa) Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda uzlaşı sağlayalım istiyorum.