Erdoğan: "(Yeni anayasa) Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda...
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Erdoğan: "(Yeni anayasa) Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda...

Erdoğan: '(Yeni anayasa) Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Erdoğan: "(Yeni anayasa) Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda uzlaşı sağlayalım istiyorum.

Erdoğan: "(Yeni anayasa) Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda uzlaşı sağlayalım istiyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Erdoğan: '(Yeni anayasa) 128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, çıkarılması, ilave edilmesi gerekenleri konuşacağız, 'tamam' dediğimiz anda...
Erdoğan: "(Yeni anayasa) 128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, çıkarılması, ilave edilmesi gerekenleri konuşacağız, 'tamam' dediğimiz anda...
Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek
Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek

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Erdoğan: "(Yeni anayasa) Adeta bir Anayasa Bilim Kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk. Bu kurulla çalışmamızı yürütelim ve en geniş anlamda... - Haberler
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