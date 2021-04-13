Erdoğan: "Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek."
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika
Erdoğan: "Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.
Erdoğan: "Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten