Erdoğan: "Yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi içlerinde bağımsız bir şekilde çalışması,...

Erdoğan: "Yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi içlerinde bağımsız bir şekilde çalışması,...

Erdoğan: "Yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi içlerinde bağımsız bir şekilde çalışması, hepsinin de Anayasa'da cumhurbaşkanına verilen 'devletin başı' misyonu etrafında birlikte hareket etmelerine mani değildir.

02.09.2019 11:46
Erdoğan:

Erdoğan: "Yasamanın, yürütmenin ve yargının kendi içlerinde bağımsız bir şekilde çalışması, hepsinin de Anayasa'da cumhurbaşkanına verilen 'devletin başı' misyonu etrafında birlikte hareket etmelerine mani değildir."

Kaynak: AA
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