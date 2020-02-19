19.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:46

Erdoğan: "Yargının FETÖ'nün tasallutundan kurtarılabilmesi için verilen mücadeleyi değersiz hale getirmeye ve hatta tam tersi göstermeye çalışan herkes hükmen FETÖ'cüdür"

Kaynak: AA