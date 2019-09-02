Erdoğan: "(Yargı Reformu) Yargı süreçlerini sadeleştirerek, uyuşmazlıklar için alternatif çözüm...

Erdoğan: "(Yargı Reformu) Yargı süreçlerini sadeleştirerek, uyuşmazlıklar için alternatif çözüm...

Erdoğan: "(Yargı Reformu) Yargı süreçlerini sadeleştirerek, uyuşmazlıklar için alternatif çözüm yolları geliştirerek, önleyici hukuk uygulamalarını sistemimize kazandırarak, bu reformu kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız."

02.09.2019 11:56
Erdoğan:

Erdoğan: "(Yargı Reformu) Yargı süreçlerini sadeleştirerek, uyuşmazlıklar için alternatif çözüm yolları geliştirerek, önleyici hukuk uygulamalarını sistemimize kazandırarak, bu reformu kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız."

Kaynak: AA
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