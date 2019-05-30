Erdoğan: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren...
Erdoğan: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir.
Erdoğan: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir."
Kaynak: AA
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