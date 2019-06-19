Erdoğan: "Yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir"

Erdoğan: "Yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir radyo programında, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.Erdoğan, İmamoğlu'nun 5 Haziran'da Ordu'da yaşadığı hadiseye işaret ederek olayla ilgili yargı sürecinin İmamoğlu'nun önünü kesebileceğini söyledi.

Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir radyo programında, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Haziran'da Ordu'da yaşadığı hadiseye işaret ederek olayla ilgili yargı sürecinin İmamoğlu'nun önünü kesebileceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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