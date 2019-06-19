Erdoğan: "Yargı İmamoğlu'nun önünü kesebilir"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir radyo programında, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.Erdoğan, İmamoğlu'nun 5 Haziran'da Ordu'da yaşadığı hadiseye işaret ederek olayla ilgili yargı sürecinin İmamoğlu'nun önünü kesebileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir radyo programında, İstanbul Belediye Başkanlığı seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Haziran'da Ordu'da yaşadığı hadiseye işaret ederek olayla ilgili yargı sürecinin İmamoğlu'nun önünü kesebileceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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