Erdoğan: "Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve...
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Erdoğan: "Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve...

02.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:50
Erdoğan:

Erdoğan: "Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor.

Erdoğan: "Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük

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