Erdoğan: "Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve...

Erdoğan: "Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor.