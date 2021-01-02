Erdoğan: "Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve...
02.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 02.01.2021 13:50
Erdoğan: "Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor.
Erdoğan: "Yapım bedeli 720 milyon lira olan bu proje (Kömürhan Köprüsü) Elazığ ile Malatya'yı birbirine bağlamanın ötesinde ülkemizin doğu- batı ve kuzey-güney ulaşım aksının en önemli noktalarından birini oluşturuyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük