Erdoğan: "(Yap-işlet-devret modeli) CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin...

Erdoğan: "(Yap-işlet-devret modeli) CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin...

Erdoğan: "(Yap-işlet-devret modeli) CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkılarını yok sayamayız."

4.08.2019 17:02
Erdoğan:

Erdoğan: "(Yap-işlet-devret modeli) CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkılarını yok sayamayız."

Kaynak: AA
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