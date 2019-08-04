Erdoğan: "(Yap-işlet-devret modeli) CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin...
Erdoğan: "(Yap-işlet-devret modeli) CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkılarını yok sayamayız."
Erdoğan: "(Yap-işlet-devret modeli) CHP Genel Başkanı göremiyor diye bu modelin ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkılarını yok sayamayız."
Kaynak: AA
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