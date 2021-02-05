Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık

05.02.2021 22:35 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:39
Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık

Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açıkCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için Twitter'da başlatılan destek kampanyası hakkında, "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese, yüreğimiz de kollarımız da kapımız...

Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kendisi için Twitter'da başlatılan destek kampanyası hakkında, "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese, yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '#ErdoğanınYanındayız' etiketi ile sosyal paylaşım sitesi Twitter'da kendisi için başlatılan destek kampanyasına cevap verdi. Erdoğan, kişisel hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Barış Manço Didem Kınalı Yıldız Tilbe Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Deniz Türüç Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Rusya Mersin Oyunlar Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: Yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da açık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 22:39:40. #1.15#
title