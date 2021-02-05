Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz" mesajı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "geleceğin Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz" mesajı Açıklaması

05.02.2021 22:27 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelesinde yanlarında yer alan herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelesinde yanlarında yer alan herkese kapılarının açık olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'yi tarihi zaferlere ulaştırma mücadelemizde yanımızda yer alan herkese yüreğimiz de kollarımız da kapımız da ardına kadar açık. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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