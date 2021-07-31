Erdoğan: "(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını...

Erdoğan: "(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız."