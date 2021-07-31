Erdoğan: "(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını...
Erdoğan: "(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız."
Erdoğan: " (Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan