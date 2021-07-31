Erdoğan: "(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını...
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Erdoğan: "(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını...

Erdoğan: '(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını...
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Erdoğan: "(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız."

Erdoğan: " (Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını karşılayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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Erdoğan: "(Yangın bölgelerinde) Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına müsaade etmeyecek, her türlü zararlarını... - Haberler
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