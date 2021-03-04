Erdoğan: "Yalan yanlış her haberde bizi linç edenlerin CHP'nin her tarafından akan kepazeliklere sırtını dönmesi gerçek niyetlerini ortaya koyuyor."
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Erdoğan: "Yalan yanlış her haberde bizi linç edenlerin CHP'nin her tarafından akan kepazeliklere sırtını dönmesi gerçek niyetlerini ortaya koyuyor."

04.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:37
Erdoğan:

Erdoğan: "Yalan yanlış her haberde bizi linç edenlerin CHP'nin her tarafından akan kepazeliklere sırtını dönmesi gerçek niyetlerini ortaya koyuyor.

Erdoğan: "Yalan yanlış her haberde bizi linç edenlerin CHP'nin her tarafından akan kepazeliklere sırtını dönmesi gerçek niyetlerini ortaya koyuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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