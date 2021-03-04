Erdoğan: "Yalan yanlış her haberde bizi linç edenlerin CHP'nin her tarafından akan kepazeliklere sırtını dönmesi gerçek niyetlerini ortaya koyuyor."
04.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:37
Erdoğan: "Yalan yanlış her haberde bizi linç edenlerin CHP'nin her tarafından akan kepazeliklere sırtını dönmesi gerçek niyetlerini ortaya koyuyor.
Erdoğan: "Yalan yanlış her haberde bizi linç edenlerin CHP'nin her tarafından akan kepazeliklere sırtını dönmesi gerçek niyetlerini ortaya koyuyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan