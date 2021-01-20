Erdoğan: "Yalan ve iftira üzerine kurulu anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır."
20.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 13:53
Erdoğan: "Yalan ve iftira üzerine kurulu anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır.
Erdoğan: "Yalan ve iftira üzerine kurulu anlamsız polemiklerle ülkenin vaktini, milletin enerjisini heba edenlere elbette eyvallahımız olmayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin