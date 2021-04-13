Erdoğan: "Yaklaşık 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz."
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Erdoğan: "Yaklaşık 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz.
Erdoğan: "Yaklaşık 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun