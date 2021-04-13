Erdoğan: "Yaklaşık 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz."
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Erdoğan: "Yaklaşık 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz."

Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Erdoğan: 'Yaklaşık 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz.'

Erdoğan: "Yaklaşık 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz.

Erdoğan: "Yaklaşık 500 yıllık kadim ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın, barış ve esenlik içinde yaşamasını en az kendi bekamız kadar önemsiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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