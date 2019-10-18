Erdoğan, yabancı medya mensuplarının sorularını yanıtladı

18.10.2019 18:28

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim bu güvenli bölgede yerleşik kalma gibi bir derdimiz yok. Burayı sadece bölücü terör örgütlerinden temizleyip, istiyoruz ki bizdeki bütün mültecilerden hiç olmazsa 1 milyon kişiyi, kendi topraklarına evlerine yerleştirelim. Bu projede bunlar var. Hatta buna Rakka, Deyrizor, o bölgeler de ilave edilirse, bu alan 2 milyon insanı da kapsar." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Milli Ordusu'nun farklı olduğuna değinerek, şunları söyledi:

"Suriye Milli Ordusu'nun hassasiyetleri var. İsmi üzerinde, milliliğini hassasiyetle koruyor. Ama Suriye Demokratik Güçleri, PYD ve YPG'nin üzerine giydirilmiş bir deli gömleğidir, sadece bir aldatmacadır. Orada her şey var. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Dolayısıyla pek öyle milliliği olan bir şey değil. Oraya getirilmiş olan 'Suriye Demokratik' ifadesi sadece işi kamufle etmedir. Kamufle etmeye de biz gelmeyiz, çünkü hepsini çok iyi tanıyoruz. YPG, DEAŞ'ın kaldığı bazı açık hava cezaevi türü yerleri yakarak, yıkarak oralardan DEAŞ'lıları serbest bıraktı. Ama DEAŞ'lıların buralardan serbest bırakılmasının şu anda hala Batı medyasında yeri yok. Kimler var bunların içinde? 150 kadar maalesef Türk var. Bunun dışında da 500 civarında değişik ülkelerden Fransa, Hollanda, Almanya, buralardan terör örgütünün içinde olanlar var. Bu ülkeler bu terör örgütünün içinde olan DEAŞ'lıları ülkelerine kabul edecekler mi? Dün İçişleri Bakanıma da söyledim, 'Bu ülkelerde muhataplarınla görüş, bu DEAŞ'lıları biz kendilerine verelim, buyursun alsınlar. Nasıl yargılarlarsa yargılasınlar.' Bu 150 Türk DEAŞ'lıyı biz yargılayacağız. Onlar da onları yargılasın."

Bir soru üzerine Erdoğan, "Arap olup da bunlardan kopanlar var. Biz Arapların hepsini aynı şeyin içine koymayız. Örneğin bir Arap Ligi'ni ben nasıl olur da hepsini bu noktada günah keçisi olarak ilan ederim. Buradaki bütün sıkıntı Arap Ligi'ne mensup ülkelerin halkında değil, sıkıntı o ülkeleri yönetenlerin kendilerinde. Bunu birbirinden ayırt etmemiz lazım. Daha dün 6 yıl önce Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar, şimdi Suriye'yi Arap Ligi'ne almayı teklif ediyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz? Ne oldu? Dün öyle bugün böyle. Şu anda biz 3 milyon 650 bir Arap'ı, ülkemizde misafir ediyoruz. Sorun: Bunlar barındırıyorlar, yediriyorlar, giydiriyorlar, okutuyorlar ne kadar parasal destek verdiniz? Hiçbir şey yok. Söyledikleri ne? 'Lübnan'a yardım ettik, şuraya yardım ettik, buraya yardım ettik.' Türkiye'ye gelince yok." diye konuştu.

"Mülteciler tarihine geri dönüşün hikayesi olarak girecek"

Erdoğan, güvenli bölgenin finansmanı konusunda uluslararası donörler toplantısı yapılmasını belirterek, "Uluslararası donörler toplantısında plan ve projeleri ele alıp, tüm uluslararası camiaya anlatalım istiyoruz. Biz de plan, proje hazır. Bunları BM Genel Kurulunda görüştüğüm 20'ye yakın lidere takdim ettim." dedi.

Soçi'de salı günü yapılacak toplantının önem arz ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Toplantıyla da bizler güvenli bölgede ne yapacağımızı konuşacağız. Bizim bu güvenli bölgede yerleşik kalma gibi bir derdimiz yok. Burayı sadece bölücü terör örgütlerinden temizleyip, istiyoruz ki bizdeki bütün mültecilerden hiç olmazsa 1 milyon kişiyi, kendi topraklarına evlerine yerleştirelim. Bu projede bunlar var. Hatta buna Rakka, Deyrizor, o bölgeler de ilave edilirse, bu alan 2 milyon insanı da kapsar. Bu neyi getirecek? Bu insanlar koptukları, kaçtıkları topraklarına yeniden kavuşacak. Bu inanıyorum ki mülteciler tarihine de bütün bu acılardan sonra topraklarına bir geri dönüşün hikayesi olarak girecek."

(Sürecek)

Kaynak: AA