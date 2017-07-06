Erdoğan-Widodo Ortak Basın Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri tamamen temizleyerek 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı'yla, aralarında elebaşlarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.



Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Konuk Cumhurbaşkanı Widodo'yu Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, Widodo'nun ziyaretinin, kendisinin iki yıl önce bu ülkeye yaptığı seyahatin iadesi niteliği taşıdığını kaydetti.



Erdoğan, köklü, tarihi, kültürel ve beşeri ilişkilerin olduğu Endonezya ile iş birliğinin bu ziyaretle güçlendiğine inandığını belirterek, 2011'de stratejik ortaklık düzeyine yükseltilen iş birliğinin, bugün yeni projeler ve anlaşmalarla daha da güçlendirildiğini söyledi.



Widodo ve heyetiyle çok verimli ve oldukça samimi istişareler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Erdoğan, gerek ikili gerekse heyetler arası görüşmelerle bundan sonraki sürece yönelik adımları görüşme fırsatı bulduklarını ifade etti.



Görüşmelerde, bölgesel sorunların yanı sıra Katar'daki gelişmeleri de değerlendirdiklerini bildiren Erdoğan, "Dünyadaki terörle mücadele noktasında müşterek ne gibi adımlar atabiliriz, bunları konuşma fırsatımız oldu. Tabii ki dünya artık lokal mevziler olarak değil, bir bütün olarak ele alınması gereken ve gelişmelerin de bu şekilde takip edilmesi gereken bir zemin arz ediyor." ifadesini kullandı.



Konuk Cumhurbaşkanı ve heyetiyle samimi istişarelerin bakanlar arasında da gerçekleştiğini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özellikle güvenlik iş birliği ve terörle mücadele konusunda fikir teatisinde bulunduk. Bu başlıklarda her iki ülkenin de emniyeti için önemli kararlar aldık. DEAŞ ve FETÖ gibi mukaddes dinimizi kendi kirli amaçlarına alet eden, iki ülke için de tehdit oluşturan şer şebekeleriyle mücadelemizi yoğunlaştıracağız. Endonezya, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, bunun acısını defaatle yaşamış olan bir ülkedir. Bilhassa DEAŞ gibi terör örgütlerinin Endonezya'nın huzur ve istikrarına kastettiğini gayet iyi biliyoruz. Türkiye olarak teröristler arasında ayrım yapmadan, terörü bölgemizden söküp atmak için çetin ve çok taraflı bir mücadele yürütüyoruz. Bugüne kadar aralarında Güney Asyalıların da olduğu 5 bin terör şüphelisini sınır dışı ettik. 53 bin kişiye de giriş yasağı koyduk. Sınır bölgemizden DEAŞ'lı teröristleri tamamen temizleyerek, 100 bin Suriyeli kardeşimizin bu bölgelere dönmesini sağladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile aralarında elebaşılarının da olduğu 3 binin üzerinde DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdik."



-"Çok daha dikkatli olmamız gereken kritik bir döneme giriyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bundan sonra da yabancı terörist savaşçılarla mücadelenin kararlı şekilde sürdürüleceğini vurgulayarak, "Çok daha dikkatli olmamız, istihbarat paylaşımını en üst düzeye çıkarmamız gereken kritik bir döneme giriyoruz. İşgal ettiği bölgelerden çıkarılan DEAŞ'lı teröristlerin ülkemize veya kaynak ülkelere tehdit oluşturmasının önüne şimdiden geçmeliyiz. Ben bu vesileyle bir kez daha Endonezyalı kardeşlerime FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelemize verdikleri güçlü destek için teşekkür ediyorum. Bu eli kanlı çetenin ortak gayretlerimize, kökünün kurutulacağına, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerden defedileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Endonezya ile ekonomik ve ticari ilişkiler



Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile ekonomik ve ticari ilişkileri değerlendirdiklerini belirten Erdoğan, "2000'li yıllarda aramızdaki ticaret hacmi 260 milyon dolardı. 2016'da ise bu, 1,7 milyar dolara yükseldi. Tabii bu bizim için yeterli bir rakam değil. Nüfus hacmine baktığımız zaman ikimizin toplam hacmiyle birlikte inanıyorum ki bundan sonraki süreç çok daha farklı olacaktır ve 10 milyar dolar hedefini belirlemiştik, bu hedefe de ulaşacağımıza inanıyorum. Mevcut tablo, daha fazla çalışmamız, iş birliği mekanizmalarını daha etkin şekilde kullanmamız gerektiğini ifade ediyor." diye konuştu.



Erdoğan, kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasına ilişkin müzakereleri başlatma kararının, bu yönde atılan kritik bir adım olduğuna dikkati çekerek, ilgili bakanların ortak deklarasyonu imzaladıklarını, anlaşmanın ikili ticareti ve yatırımları daha ileriye taşıyacağına inandığını kaydetti.



Widodo'nun, iş adamları ile bir araya gelerek, somut iş birliği alanlarını da ayrıca ele alacağını söyleyen Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasında başta Birleşmiş Milletler, G-20, İslam İşbirliği Teşkilatı, D-8 olmak üzere birçok platformda iş birliği olduğunu vurguladı. Erdoğan, bu platformlardaki ilişkileri de güçlendirmek istediklerini, bunların da ikili görüşmede ele alındığını belirtti.



Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile yarın Almanya'da düzenlenecek G-20 toplantılarına birlikte katılacaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"Küresel gelişmeleri yakından takip eden liderler olarak şu gerçeği çok iyi biliyoruz, Asya Pasifik bölgesinin etkinliği günbegün artıyor. Asya ülkeleri, küresel ekonomi ve ticarette ağırlıklarını daha fazla hissettiriyor. Türkiye de son 14 yıldır uyguladığı bölgesel açılım politikalarıyla bu süreçte hak ettiği yeri alıyor. Endonezya'nın ekonomik büyüklüğü ve ASEAN içindeki lider konumuyla bizim için özel bir yere sahip olduğunu belirtmek isterim. İnşallah kıymetli dostumla, kardeşimle el ele vererek iş birliğimizi her alanda daha da güçlendireceğiz."