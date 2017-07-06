Erdoğan-Widodo Ortak Basın Toplantısı

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Türkiye ile ülkesi arasında yatırımlar, ticaret, enerji ve savunma sanayi gibi alanlarda büyük iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirterek terörle mücadelede özellikle yabancı savaşçılar konusunda iş birliğini güçlendirmeye karar verdiklerini söyledi.



Widodo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'yi ziyaret ettiği için onur duyduğunu belirten Widodo, "Endonezya ve Türkiye, iş birliği anlamında inanılmaz potansiyele sahip iki ülkedir." dedi.



Görüşmelerde somut iş birliği alanlarının altını çizdiğini söyleyen Widodo, bu alanları yatırım, savunma sanayi, enerji alanında iş birliği ve terörle mücadele olarak sıraladı.



Widodo, artı yönde seyretmesi gereken bir ticaret trendi yakalamak konusunda Erdoğan ile mutabık kaldıklarını belirterek Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik İş Birliği Anlaşması ve müzakerelerin başlatılmasının altını çizdiklerini kaydetti.



Ticaretin önündeki engellerin azaltılması ve elverişli yatırım ortamının oluşturulmasını ele aldıklarını ifade eden Widodo, "Özellikle denizcilik, altyapı, enerji alanınında zaten iş birliğimiz, savunma sanayi alanında olduğu gibi son dönemde yükselen bir ivme sergilemiş durumda." diye konuştu.



Bir Türk şirketiyle Endonezyalı ortağının orta sınıf "Kaplan" tankı üretimi üzerinde çalıştığını hatırlatan Widodo, Endonezya'nın havacılık şirketi ile Türkiye'den TAİ'nin havacılık alanında iş birliği için mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.



Widodo, "Üzerinde mutabık kaldığımız bir diğer nokta denizaltı ve insansız hava araçlarının imalatında iş birliği. Çok hızlı şekilde bunun takibini her iki tarafın yetkilileri gerçekleştirecek. Enerjide iş birliğini güçlendirmede Endonezya'daki adaların elektrik ihtiyacının karşılanması için yüzer santral ve benzeri tesisler ön planda." ifadesini kullandı.



İkili ilişkiler ve uluslararası konuları ele aldıklarını vurgulayan Widodo, Katar meselesini örnek gösterdi. Widodo, "Ümit ediyorum ki iletişim kanallarının açılması ve yapıcı bir diyalogla bu konunun üstesinden gelinecektir. İlgili tarafların bir araya gelerek diyalogla bunu çözmesi gerekir." dedi.



Widodo, terörle mücadele konusunda şunları kaydetti:



"Terörle mücadelede Endonezya ve Türkiye iş birliğini özellikle yabancı savaşçılar konusunda daha da güçlendirmeye karar verdik. İstihbari bilgi alanında iş birliğini güçlendirerek bunu yapmayı istiyoruz. Bunun yanında bilişim teknolojilerinin istihbaratta kullanılması ve teknik istihbaratın ön plana çıkarılması sayesinde terörle daha etkili mücadele edebileceğiz."



Widodo, Endonezya'nın 2019-2020 dönemi BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine adaylığı konusunda verdiği destek için Türkiye'ye teşekkür etti.