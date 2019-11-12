Erdoğan Washington ziyareti öncesi konuştu: Ne ABD ne Rusya Suriye'deki teröristleri temizleyebildi

12.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington ziyareti öncesi Suriye'deki gelişmelerle ilgili Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.



Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerini işaret ederek "Teröristlerin çekildiğini söylemek mümkün değil. Teröristleri ne Rusya ne de ABD temizleyebildi. Bunları Trump ile dönünce de Vladimir Putin ile telefon görüşmesiyle değerlendireceğiz." dedi. Euronews.com'da Görüntüle