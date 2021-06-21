Erdoğan, vize serbestisinin teminini de Türk halkının uzun süredir beklediğini, 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla, güçlendirilerek hayata...
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Erdoğan, vize serbestisinin teminini de Türk halkının uzun süredir beklediğini, 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla, güçlendirilerek hayata...

Erdoğan, vize serbestisinin teminini de Türk halkının uzun süredir beklediğini, 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla, güçlendirilerek hayata...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Erdoğan, vize serbestisinin teminini de Türk halkının uzun süredir beklediğini, 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla, güçlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, vize serbestisinin teminini de Türk halkının uzun süredir beklediğini, 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla, güçlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Erdoğan, vize serbestisinin teminini de Türk halkının uzun süredir beklediğini, 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla, güçlendirilerek hayata... - Haberler
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