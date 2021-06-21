Erdoğan, vize serbestisinin teminini de Türk halkının uzun süredir beklediğini, 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla, güçlendirilerek hayata...

Erdoğan, vize serbestisinin teminini de Türk halkının uzun süredir beklediğini, 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla, güçlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.