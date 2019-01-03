Erdoğan Vietnam Büyükelçisini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vietnam Büyükelçisi Tran Quang Tuyen'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde Büyükelçi Tran Quang Tuyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu taktim etti. Büyükelçi Tuyen'in eşi ve çocukları ile mahiyetindeki elçilik çalışanlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taktim etmesi ve fotoğraf çekiminin ardından kabul sona erdi.

(İHA)

Kaynak: İHA