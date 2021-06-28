Erdoğan: "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetini geliştirecek, yapay zekada öne geçirecek strateji...
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Erdoğan: "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetini geliştirecek, yapay zekada öne geçirecek strateji...

Erdoğan: 'Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetini geliştirecek, yapay zekada öne geçirecek strateji...
Anadolu Ajansı / Eda Özdener - Haberler | Güncel

Erdoğan: "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetini geliştirecek, yapay zekada öne geçirecek strateji çalışmamızı yakında paylaşacağız."

Erdoğan: "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetini geliştirecek, yapay zekada öne geçirecek strateji çalışmamızı yakında paylaşacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener

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Erdoğan: "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetini geliştirecek, yapay zekada öne geçirecek strateji... - Haberler
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