Erdoğan: "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetini geliştirecek, yapay zekada öne geçirecek strateji...
Erdoğan: "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetini geliştirecek, yapay zekada öne geçirecek strateji çalışmamızı yakında paylaşacağız."
Erdoğan: "Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, milli teknoloji üretim kabiliyetini geliştirecek, yapay zekada öne geçirecek strateji çalışmamızı yakında paylaşacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener