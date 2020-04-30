Erdoğan, Vefa'nın yardım götürdüğü 4 aileyle görüştü
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Erdoğan, Vefa'nın yardım götürdüğü 4 aileyle görüştü

Erdoğan, Vefa'nın yardım götürdüğü 4 aileyle görüştü
30.04.2020 19:56 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:52

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardım götürdüğü 4 aileyle video konferansla görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardım götürdüğü 4 aileyle video konferansla görüştü.

Erdoğan, Tunceli kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın Edirne'de yaşayan annesi Fatma, babası Necdet Yıldırım ile sohbet etti.

"Aleykümselam ve Rahmetullah, Fatma Teyze duyuyor musun bizi?" diye soran Erdoğan'a Necdet Yıldırım, "Duyuyoruz, ramazanınız hayırlı olsun." diye cevap verdi.

Yıldırım ailesinin Ramazan-ı Şeriflerini kutlayarak, "Rabbim inşallah cennetinde şehidimizi sizlerle buluştursun. Nasıl geçiyor Ramazan?" diye soran Erdoğan'a, Necdet Yıldırım güzel geçtiği karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailenin ihtiyaçlarının valilik tarafından karşılanıp karşılanmadığını, Vefa'nın destek gönderip göndermediğini sorması üzerine Yıldırım, "Gideriliyor, yardım ediliyor." dedi.

Erdoğan, daha sonra Elazığ'da yaşayan 4'ü kız, 6 çocuk sahibi Bedriye Baltacı ile görüştü.

Baltacı'nın "Sayın Cumhurbaşkanım nasılsın?" sorusuna Erdoğan, "Allah razı olsun. Siz nasılsınız?" dedi. Baltacı, "Şükür iyiyiz. Allah sizden de razı olsun." cevabını verdi.

Erdoğan'ın, "Nasıl yemekler geliyor mu, sahurda, iftarda?" sorusu üzerine Baltacı, "Geliyor, her şey geliyor." dedi.

"Vefa sürekli hızır gibi evimizdedir"

Erdoğan, Kırıkkale'de yaşayan Abdullah Öncü ile yaptığı görüşmeye başlarken "Selamunaleyküm" diyerek aileyi selamladı. Öncü, "Aleykümselam Sayın Cumhurbaşkanım. Allah'ın selamı da senin üzerine olsun." dedi.

Erdoğan'ın "Raziye hanım da yanında değil mi?" diye sorması üzerine Öncü, "Evet, o da benim yanımda." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halini hatırını sorduğu Raziye Öncü'nün "İyiyim Başkanım." yanıtını vermesi üzerine "Allah iyilikler versin. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun." dedi.

Öncü de "Allah razı olsun. Allah seni başımızdan eksin etmesin. Seni Rabbim korusun. Çok güzel bize bakıyorlar." karşılığını verdi.

Erdoğan'ın "Vefa Sosyal Destek Grubu geliyor mu?" sorusu üzerine Abdullah Öncü, şunları söyledi:

"Hem de hızır gibi bize yetişiyorlar. İlaçlarımızı getiriyor. Maaşlarımızı çekiyorlar bankadan. Evde bize bakıyorlar. Maske, kolonya getiriyorlar. Sürekli bize yardım ediyorlar. Sen yasağı koydun, biz de uyduk. Adaletinize kurban olalım yani biz de adaletinize sığındık. Her şeyimizi getiriyorsunuz. Allah razı olsun. Vefa sürekli hızır gibi evimizdedir. Daha çağırmadan hemen hazırdır. Pazar alışverişimizi yapıyorlar. Bundan iyisi can sağlığı. Rabbim seni başımızdan eksin etmesin." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu sözlere karşılık, "Biz de size kurban olalım." dedi.

Raziye Öncü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kırıkkale'yi ziyaret ettiği zaman kendisiyle görüşmek istediğini söyledi.

Erdoğan, Abdullah Öncü'nün "Sen dünyaya diz çöktürdün, dünya utandı senden. Herkese yardım ettin." sözlerine, "Evelallah." karşılığını verdi.

"Şu beladan da inşallah bizleri Rabbim, en kısa zamanda muhafaza etsin"

Şırnak'ta eşi kanserden vefat eden 5 çocuk annesi Emine Dervişoğlu ile görüşen Erdoğan, "Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. Rabbim, Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi inşallah bizleri bayrama da kavuştursun. Şu beladan da inşallah bizleri Rabbim en kısa zamanda muhafaza etsin." dedi.

Erdoğan'ın "Vefa Sosyal Destek Grubumuz, bütün ihtiyaçları gideriyor mu?" sorusu üzerine Dervişoğlu, "Allah razı olsun hepsinden. Gerek Sayın Valimiz, gerekse Vakıf Müdürümüz Hasan Bey'den Allah razı olsun onlardan. Çok teşekkürlerimizi sunuyoruz sizin huzurunuzda. Her zaman, her konuda yardımcı oluyorlar. Ne zaman sıkışırsak yardımcı oluyorlar. Devletimize Allah zeval vermesin Rabbim hepinizden razı olsun." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Allah, yar ve yardımcımız olsun. Yavruların gözlerinden öpüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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