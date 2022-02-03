Erdoğan ve Zelenskiy başkanlığında heyetlerarası görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in 10'uncu Toplantısı'na katılmak üzere Ukrayna'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Zelenskiy, yaklaşık 3 saat 10 dakika süren ikili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. - KİEV