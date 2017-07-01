Erdoğan ve Yıldırım Nikah Şahidi Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı Gözde Güngör ile Hazım Açanal'ın nikah töreninde şahitlik yaptı.



Hazım Açanal ve Gözde Güngör, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.



Çiftin nikahını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek kıydı. Nikah şahitleri ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit oldu.



Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bazı bakanlar, yargı organlarının temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.