Erdoğan ve Yıldırım Esenler'de Geleneksel Kadir Gecesi Programında konuştu(Geniş haber)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti İBB başkan adayı Binali Yıldırım Dörtyol Meydanı'nda her Kadir Gecesi geleneksel olarak düzenlenen "10 bin hatim 100 bin dua" programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine "Şu an Irak 'ın kuzeyinde canlarını hiçe sayarak bölücü terör örgütüne Türk milletinin pençesini indiren tüm yiğitlere, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Rabbim güvenlik görevlilerimizin hepsini korusun, onları şer niyetlerden muhafaza buyursun, her daim muzaffer kılsın diyorum." şeklinde başladı.

"BİZ AYRIŞTIRMANIN DEĞİL KUCAKLAŞTIRMANIN TARAFINDA YER ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan" Ticaretten siyasete, aile ilişkilerinizden sosyal yaşamımıza kadar hayatımızın hemen her safhasına bu hassasiyette hareket etmemiz şarttır. Biz, ayrıştırmanın değil kucaklaştırmanın, kavganın değil, barışın tarafında yer alacağız. Birileri ne yaparsa yapsın biz, 82 milyonun her bir ferdini Türkiye ortak paydasında buluşturmanın mücadelesini vereceğiz. Selamı yaygınlaştıracağız. Muhabbeti güçlendireceğiz. Ebedi ve ezeli kardeşliğimizin üzerine titremeye devam edeceğiz. Bunu başardığımızda Allah'ın izniyle ülkemizin önünü kesebilecek, milletimizi hedeflerinden ulaştırmaktan alıkoyacak hiçbir güç yoktur. Bu prensiplerimize sahip çıktığımızda Türkiye, büyümeye, güçlenmeye, bir barış ve huzur abidesi olarak yücelmeye devam edecek. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bu mübarek gece hürmetine indirdiğiniz 10 bin hatim ve yaptığınız 100 bin dua hürmetine kardeşliğimizi muhafaza buyursun." dedi.

"ÜÇLÜ OLARAK, GÜÇLÜ OLALIM YOLA DEVAM EDELİM"

Erdoğan, "Yol arkadaşım Binali Yıldırım kardeşimizi, İDO'nun genel müdürü, daha sonra Ulaştırma Bakanı, daha sonra Başbakan, daha sonra Meclis Başkanı... Bütün tecrübesiyle, deneyimiyle gerek ulusal, gerek uluslararası camiada edindiği yerle İstanbul'umuza layık olan, İstanbul'umuz için önemli bir fırsat olacak Binali Yıldırım kardeşimizi, inşallah 23 Haziran'da İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı yapmaya hazır mıyız? Kardeşlerim, bakın emaneti ehline vermemiz lazım. Burada, bu emanetin ehli Binali Yıldırım kardeşimizdir ve uluslararası camiada yeri olacak ve uluslararası ülkelerde en önemli şehirlerden bir tanesi İstanbul'a yakışacak bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak biz Binali Yıldırım kardeşimizi belirledik ve oylar biliyorsunuz çalındı. Oylar çalındığı için de maalesef böyle bir seçime şu anda ihtiyaç duyuldu. Öyleyse hanım kardeşlerim, kaleleri içeriden fethedelim. Gençler çok koşalım. Ana kademe çok çalışalım, 23 Haziran inşallah Binali Yıldırım kardeşimizle beraber Esenler'de Tevfik kardeşim, Büyükşehir'de Binali kardeşim, Ankara'da devlet başkanı olarak da bu hizmetkarınız üçlü olarak, güçlü olalım yola devam edelim." şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANINA AF TALEBİ

Erdoğan'ın konuşması sırasında, kalabalıktan af taleplerinin dile getirilmesi üzerine, "Değerli kardeşlerim; konuyu bilmeden, konunun teferruatına hakim olmadan sizlere ayak üstü vereceğim cevap aldatıcı olur. Ben sizleri aldatamam. Ancak şu anda Adalet Bakanlığımızın bu konularla ilgili bir çalışması var. Temenni ederim ki bu çalışmada sizlerin yakınları da bunun içine dahil olur. Çünkü herkesi kusura bakmayın, herkesi serbest bırakmak gibi bir şey olmaz. Bırakılması gerekenler noktasında Adalet Bakanlığımızın çalışması var. İnşallah bu çalışma neticesinde bırakılabilecek olanları, dediğim gibi inşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." şeklinde konuştu.

"YOLLARIN KRALI OLMAZ YOLLARIN KURALI OLUR"

"10 Bin Hatim, 100 Bin Duaö Konseptiyle Geleneksel Kadir Gecesi Programında konuşan Binali Yıldırım, Bayramda seyahatleriniz olacak. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, sılayı rahim yapacağız ve böylece hasret gidereceğiz. Eğer İstanbul dışına çıkarsanız bayramda lütfen yolda trafik kurallarına uyalım. Biz sizin sevdiklerinize sağ salim üzülmeden ulaşmanızı istiyoruz. Yolların kralı olmaz yolların kuralı olur. Siz siz olun yolların kuralına uyun. Bayramdan sonra İstanbul'a geri dönüyoruz değil mi? Çünkü 23 Haziran da İstanbul Bayramı var" dedi.



Kaynak: DHA

- İstanbul