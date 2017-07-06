Erdoğan ve Widodo, Külliye'nin Balkonunda Özçekim Yaptı

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda özçekim yaparak sosyal medya hesabından takipçileriyle canlı yayında paylaştı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo'nun Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından renkli görüntüler yaşandı.



Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda özçekim yapan Widodo, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında takipçileriyle paylaştı.



Takipçilerine seslenen Widodo, "Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberiz." ifadesini kullandı.