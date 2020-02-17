Erdoğan ve Trump telefonda Suriye ile Libya'yı görüştü

17.02.2020 10:04 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonda görüşerek Suriye ve Libya konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada Trump'ın Rusya'nın Esad rejimine desteğinin son bulması ve Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğini dile getirdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle