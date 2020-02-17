Erdoğan ve Trump telefonda Suriye ile Libya'yı görüştü
Erdoğan'a Türkiye'nin Suriye'de insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür eden Trump Libya'yla ilgili dış güçlerin müdahalesi konusunda uyarıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonda görüşerek Suriye ve Libya konusunda görüş alışverişinde bulundu.
Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada Trump'ın Rusya'nın Esad rejimine desteğinin son bulması ve Suriye'deki iç savaşın siyasi bir çözüme kavuşturulması için isteğini dile getirdiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle