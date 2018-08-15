Erdoğan ve Şeyh Temim'in görüşmesi 3,5 saat sürdü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışma yemeğinde liderlere Katar Maliye Bakanı Al Emadi ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak eşlik etti.