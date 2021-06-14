Erdoğan ve Sanchez, NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yaptı
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Erdoğan ve Sanchez, NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yaptı

Erdoğan ve Sanchez, NATO Zirvesi'nde ikili görüşme yaptı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'deki NATO Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmenin ardından, en kısa zamanda Türkiye-İspanya zirvesinin gerçekleşmesini arzuladıklarını açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Brüksel'deki NATO Zirvesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmenin ardından, en kısa zamanda Türkiye-İspanya zirvesinin gerçekleşmesini arzuladıklarını açıkladı.

Sanchez, resmi twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı ikili görüşmenin fotoğrafını paylaşarak, "En kısa zamanda, iş forumu eşliğinde bir İspanya-Türkiye zirvesi yapmak için ortak bir arzuyu paylaşıyoruz. Bugünkü toplantıda bölgedeki durumu ve mülteci akınını da konuştuk." diye yazdı.

İspanya Dışişleri Bakanlığı da bu görüşmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, NATO misyonu kapsamında Adana'da konuşlandırılan İspanya'ya ait Patriot füze savunma sisteminden ve Türkiye-AB ilişkilerinde "İspanya'nın yapıcı pozisyonundan" dolayı Sanchez'e teşekkür ettiğini ifade etti.

Görüşmede, Suriye, Afganistan ve mülteci akını konularının da ele alındığı, Sanchez'in mülteci akınına karşı Türkiye'nin "büyük çabasını tanıdığı" kaydedildi.

Söz konusu görüşmeye Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar, İspanya'dan da Başbakan Sanchez ile birlikte Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya katıldı.

İspanya ile Türkiye arasında 7'incisi düzenlenecek hükümetler arası ikili zirvenin kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılması öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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