Erdoğan ve Putin, Ukrayna sınırındaki gerilim ve Türkiye-Ermenistan normalleşmesini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar günü bir telefon görüşmesi yaptı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre iki lider, birbirlerinin yeni yıllarını kutladıktan sonra ikili işbirliğinin bugüne kadar ortaya çıkardığı sonuçları üzerine konuştu ve "Rusya ile Türkiye arasındaki karşılıklı fayda sağlamaya yarayan işbirliğini geliştirmeye kararlı olduklarını" belirtti.

Kremlin açıklamasında, "Rusya'nın güvenliğini garanti altına alan anlaşmaların geliştirilmesi için gayet iyi bilinen teklifler de dahil olmak üzere uluslararası konuların" da iki liderin gündeminde olduğu belirtildi.

Kafkaslar, Suriye ve Libya da dahil olmak üzere son gelişmelerin konuşulduğu telefon görüşmesinde, iki lider kişisel iletişimi sürdürme kararı aldı.

Türkiye tarafından, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ikili ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımların konuşulduğu, bu konudaki kararlığın tekrarlandığı ve Kafkasya, Suriye ve Libya gibi konuların görüşüldüğü belirtildi.

Ukrayna'da Rusya-NATO gerilimi

Avrupa ülkeleri ve ABD'nin istihbarat raporlarına göre 2021'nin son aylarında Rusya, Ukrayna sınırına on binlerce askerlik takviye güç gönderdi. Bu gelişmenin üzerine ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri, Rusya'nın 2022 başında Ukrayna'ya yönelik bir harekata hazırlanıyor olabileceği görüşünü dile getirdi.

Rusya ise iddiaları reddetti, her ülkenin kendi sınırları içinde askerlerini istediği bölgelere konuşlandırabileceğini söyledi. Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna ordusuyla yürüttüğü çatışmalar için de, ayrılıkçılara destek verdiği yönündeki haberleri reddederek "Ukrayna'nın iç meselesi" dedi.

NATO ise, zirvelerinde ve toplantılarında Ukrayna konusunu birinci gündem maddesi olarak belirledi ve Rusya'ya yeni yaptırımlar getirilebileceğini söyledi.

Bu süreçte Putin, ABD ve NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren iki anlaşma taslağı ilettiklerini; ABD ile güvenlik konusundaki müzakerelerin gelecek yılın başında yapılacağını açıkladı.

Ukrayna'ya silahlı insansız hava aracı satışı yapan ve Moskova'nın tepkisini çeken Türkiye ise, iki ülke arasında arabulucu rolü oynayabileceğini açıkladı. Ancak bu çağrılar bugüne kadar karşılıksız kaldı.

Putin, en yakın ilişkide olduğu NATO ülkelerinden biri olan Türkiye'nin konumunu önemsiyor.

Ukrayna'da askeri operasyon gibi bir adım atarsa Rusya'nın "sert karşılık bulacağını" belirten ABD Başkanı Joe Biden ile Putin, Ocak ayında Rusya'nın teliflerini görüşmek üzere bir araya gelecek.

Putin, NATO müttefiki Türkiye'nin lideri Erdoğan'la telefon konuşmasını, Biden ile yapacağı yüz yüze görüşme öncesi gerçekleştirdi.

İki lider bir önceki telefon konuşmalarını 3 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

Ermenistan ile Türkiye arasında ilk görüşme Moskova'da

İki ülke arasında sıcak gündem maddelerinden biri de Türkiye-Ermenistan normalleşmesi.

Ankara ve Erivan, Dağlık Karabağ savaşının ve bölgedeki Ermenistan işgalinin sona ermesiyle birlikte, bu kez diyaloğun doğrudan kurulması için birer temsilci atadı. Ancak Ermenistan, temsilciler arasındaki ilk görüşmenin Moskova'da yapılmasını talep etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta yaptığı açıklamada toplantının Ocak ayı içinde olmasının planlandığını belirtmiş, "Öyle anlıyoruz ki Rusya bu ilk toplantıya ev sahipliği yapmak istiyor. Rusya da bu konuda çaba sarf ettiği için Moskova'da olmasına biz de sıcak baktık" demişti. Ancak ilk toplantının ardından Ankara'nın talebi, görüşmelerin doğrudan iki ülke sınırları içinde yapılması.

Türkiye'nin temsilcisi eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç olurken Ermenistan, Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ı temsilci seçti.

24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelendiği Libya'da da Türk ordusu mensupları ile Rusya'dan Wagner şirketine bağlı paralı askerler bulunuyor. Hem Birleşmiş Milletler hem de Libya'daki birçok etkili aktör, geçiş sürecinin sorunsuz şekilde halledilmesi için yabancı askerlerin ülkeden çekilmesini talep ediyor. Rusya ile Türkiye; Libya'daki iç savaşta karşıt tarafları desteklemiş; bir yandan da tarafların masaya oturması için ortak girişimde bulunmuştu.

Suriye'de de muhaliflerin kontrolündeki son bölgelerden olan İdlib'de gerilim sürüyor. Rusya destekli Suriye ordusu ve Rus savaş uçakları operasyonlarını zaman zaman artırırken Türkiye, daha önce uzlaşılan ateşkes anlaşmalarına bağlı kalınması çağrısı yapıyor ve muhaliflere desteğini sürdürüyor.

Bir yandan da iki ülke arasında 2021 sonunda süresi dolan doğalgaz anlaşmaları var. BOTAŞ ve bazı özel şirketlerin Rusya'dan ithal ettiği doğal gazın akışı, anlaşmanın süresinin dolmasıyla durdurulmuştu. İki ülke, anlaşmanın süresinin uzatılması için görüşmelerini sürdürüyor.

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