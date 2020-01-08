Erdoğan ve Putin TürkAkım'da vanaları açtı: Engellemelere rağmen işbirliğimiz gelişiyor
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Erdoğan ve Putin TürkAkım'da vanaları açtı: Engellemelere rağmen işbirliğimiz gelişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen TürkAkım Projesi'nin açılış töreninde konuştu.

08.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:34
Erdoğan ve Putin TürkAkım'da vanaları açtı: Engellemelere rağmen işbirliğimiz gelişiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen TürkAkım Projesi'nin açılış töreninde konuştu.


Erdoğan, bu projeyle Türkiye'yi bölgede küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmeyi istediklerini belirterek, "Türkiye bölgede gerilim artırma peşinde değil. Doğu Akdeniz'e en uzun kıyı sınırına sahip olan Türkiye'nin olmadığı bir işbirliği kabul edilemez." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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