Erdoğan ve Putin TürkAkım'da vanaları açtı: Engellemelere rağmen işbirliğimiz gelişiyor

08.01.2020 16:34 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:34

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen TürkAkım Projesi'nin açılış töreninde konuştu.



Erdoğan, bu projeyle Türkiye'yi bölgede küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmeyi istediklerini belirterek, "Türkiye bölgede gerilim artırma peşinde değil. Doğu Akdeniz'e en uzun kıyı sınırına sahip olan Türkiye'nin olmadığı bir işbirliği kabul edilemez." dedi. Euronews.com'da Görüntüle