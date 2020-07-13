Erdoğan ve Putin telefonla görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede iş birliği hususlarının ele alındığı görüşmede ayrıca Libya ve Suriye'deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değinildi. Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: DHA