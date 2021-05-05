Erdoğan ve Putin Kovid-19'la mücadele ve "Sputnik V" aşısının tedariki konularını görüştü
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Erdoğan ve Putin Kovid-19'la mücadele ve "Sputnik V" aşısının tedariki konularını görüştü

Erdoğan ve Putin Kovid-19'la mücadele ve 'Sputnik V' aşısının tedariki konularını görüştü
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve Rus yapımı "Sputnik V" aşısının Türkiye'ye tedariki ile ilgili konuları görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ve Rus yapımı "Sputnik V" aşısının Türkiye'ye tedariki ile ilgili konuları görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede, Türkiye'deki epidemiyolojik durumun dikkate alınmasıyla Kovid-19 ile mücadele konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Rusya'nın Sputnik V aşısının bu ay tedarikinin organize edilmesi yönünde iş birliği geliştirmeye hazır olduğu vurgulandı. Ayrıca, aşının Türk şirketleri ile ortak üretimi üzerinde çalışılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Her iki taraf da Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin salgın durumunun iyileşmesini ve turizm alanındaki ilişkileri yeniden başlatılmasını mümkün kılacağı görüşünü paylaştı." denildi.

Bölgesel konuların ele alındığına işaret edilen açıklamada, Suriye meselesinin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'de istikrarın sağlanması yönünde Rusya ve Türkiye arasındaki etkileşimin yapıcı olduğu vurgulandı. Anayasa Komitesi çerçevesinde Suriyeliler arasındaki diyaloğu teşvik etme hedefiyle koordineli çalışma ve Suriye'nin çeşitli bölgelerinde terörist grupların kalıntılarına karşı tavizsiz mücadele ile ilgili olunduğu dile getirildi." ifadelerine yer verildi.

Libya meselesinin de ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin ülkedeki siyasi güçler ve bölgelerin çıkarlarının dikkate alınmasıyla ülkenin bütünlüğünü güçlendirmeye yönelik çabalarını destekleme konusunda mutabık kalındı." denildi.

Açıklamada, Rus-Türk Ateşkes Kontrol Merkezi'nin çalışması bağlamında Karabağ meselesinin de ele alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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