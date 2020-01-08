Erdoğan ve Putin ikinci kez görüşüyor
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Erdoğan ve Putin ikinci kez görüşüyor

RUSYA'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı.

08.01.2020 16:43 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:43
Erdoğan ve Putin ikinci kez görüşüyor

'nın doğalgazını ve 'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı gerçekleştirdi. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin ikili görüşmeye geçti. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı. 

- İstanbul

Kaynak: DHA
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