Erdoğan ve Putin'den Libya'da ateşkes çağrısı

08.01.2020 17:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Libya'da 12 Ocak Pazar gününün ilk dakikasından başlayarak ateşkes çağrısı yaptı.

İki liderin İstanbul'da baş başa görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Libya'da ateşkes için uzun zamandır çalıştıklarını hatırlattı ve iki liderin 12 Ocak saat 00: 00'da ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunduklarını duyurdu.

Çavuşoğlu "Kalıcı bir barışın tesis edilmesi için ortağımız Rusya ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Berlin sürecinin de başarıya ulaşması Libya'ya barış için faydalı olacaktır" dedi.

Lavrov da "Devlet başkanlarımız işbirliğimizin geliştirilmesi için her türlü adımın atılması gerektiğini belirttiler" ifadelerini kullandı.

İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarı olumsuz olarak etkilediğini söyleyen Lavrov, BM kararları doğrultusunda Libya konusunda bir yol haritası izlediklerini açıkladı ve ekledi:

"Libya sorununun çözümünde Berlin sürecinin devam ettirilmesinin önemini vurguladık.

"Libya'daki çözüm sürecine tüm taraflar ve komşu ülkelerin katılımı önemlidir."

Lavrov, gerekli temasların sağlanması için iki ülkenin dışişleri bakanlarının yanı sıra savunma bakanlarına da talimat verildiğini aktardı.