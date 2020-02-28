Erdoğan ve Putin'den görüşme kararı
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Erdoğan ve Putin'den görüşme kararı

Rusya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 veya 6 Mart tarihleri arasında görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.

28.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 21:00
Erdoğan ve Putin'den görüşme kararı

, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı 'in 5 veya 6 Mart tarihleri arasında görüşme gerçekleştirebileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye'de artan gerginliği görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki devlet başkanının 5 ya da 6 Mart tarihlerinde görüşme gerçekleştirebileceği bilgisi verildi. Suriye'de dün Türk askerine yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit edilmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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