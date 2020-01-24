Erdoğan ve Merkel Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni için yola çıktı
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Erdoğan ve Merkel Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni için yola çıktı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Beykoz'daki Türk Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını yapacak.

24.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 24.01.2020 10:23
Erdoğan ve Merkel Türk-Alman Üniversitesi yeni binalarının açılış töreni için yola çıktı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı 'daki Türk Alman Üniversitesi'nin yeni binalarının açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutunda çıkarak Beykoz'a hareket etti. Merkel de Çırağan Sarayı'ndan çıkış yaparak açılışın yapılacağı yere gitti. 

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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