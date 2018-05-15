Büyükelçi Krizi Büyüyor! Erdoğan'dan İsrail'e Uyarı: Yaptırımlarımız Olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile ortak basın toplantısı düzenledi.

İki lider açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Türkiye'de tutuklu gazetecilerle ilgili soru soran İngiliz muhabire sert sözlerle yanıt verdi.

İNGİLİZ MUHABİRE SERT SÖZLER: TERÖRİSTTEN GAZETECİ OLMAZ!

Erdoğan şunları söyledi:

Her şeyden önce Türkiye'de teröristlerden kaç kişinin cezaevinde olduğuna dair size aktarılan haberler yanlış. Teröristlerle gazetecileri ayırın. Bunlar için her taraf serbest değil. Yargımız teröre karışanlarla ilgili karar vermiştir. Teröristten gazeteci olmaz.

Kudüs'deki Türk büyükelçisiyle ilgili İsrail'in kararına da tepki gösteren Erdoğan, İsrail'i uyardı.

"YAPTIRIMLARIMIZ OLACAKTIR"

Türkiye'nin Filistin'in başkenti Kudüs'deki Büyükelçisi ile ilgili İsrail'in "Ülkeyi terk et" çağrısına ise Erdoğan'dan uyarı nitelikli bir yorum geldi.

Erdoğan konuyla ilgili şunları söyledi:

Şuan da bizim İsrail'deki elçimizi de çağırdık. Onlar Kudüs'deki büyükelçimizle ilgili bir karar alma noktasına gelmişler. O karar eğer arzu etemediğimiz şekilde gerçekleşecek olursa, bizim de farklı yaptırımlarımız olacaktır.