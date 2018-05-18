Erdoğan ve Maduro Telekonferansla Anlaşma İmzaladı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, telekonferans yöntemiyle, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilişkilerin ekonomiden ticarete, tarımdan madenciliğe, enerjiden kültür ve eğitime pek çok alanda gelişiyor olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

HEDEF 2 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

Erdoğan, "Venezuela ile 2016 yılında 83 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizin 2017 yılında 154 milyon dolara ulaşması olumlu bir gelişmedir. 2018'in ilk 3 ayında ise ticaret hacmimizin yarım milyar doları geçmesinden büyük memnuniyet duydum. İnanıyorum ki bu rakam yıl sonuna kadar 2 milyar doları bulacaktır. Şu anda dışişleri ve ekonomi bakanlarım yanımda. Buradan birlikte sizleri selamlıyoruz. Ekonomi bakanlarımızın huzurunda imzalayacağımız Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması ikili ticaretin artırılması bakımından önem taşıyor. Bu anlaşmanın en kısa sürede kapsamının daha da geliştirilerek serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülmesini hedefliyoruz" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"İŞ BİRLİĞİNİ HER ALANDA GELİŞTİRMEYİ ARZU EDİYORUZ"

"Venezuela ile madencilik, savunma sanayi, sivil havacılık alanlarında iş birliğine ilgi duyuyoruz. Bu alanlarda ortak girişim, ortaklaşa üretim ve teknoloji transferi dahil karşılıklı iş birliğini her yönden geliştirmeyi arzu ediyoruz. 17 Mayıs Perşembe itibariyle Venezuela'ya 18 gemi kapsamında sevkiyat yapılmış bulunmaktadır. Bu çerçevede 20'lik 658 adet 40'lık 103 adet ve 40 hidrokarbon 229 adet olmak üzere toplam 990 konteyner ürün gönderilmiştir. Gemilerde otomobil, kamyon, iş makinası, otobüs ve traktör lastikleri, madeni yağ, ilaç, ton balığı konservesi, yeşil mercimek, ayçiçeği yağı ve süt tozu bulunmaktadır. Toplam bedel yaklaşık olarak 142,5 milyon lira. Bunu daha da hızlandırmayı bekliyoruz. Aslında her iki ülkede de bu irade mevcuttur."

"VENEZUELA'YA 169 KONTEYNER ÜRÜN ULAŞTIRDIK"

Erdoğan, bu çerçevede yaklaşık 34 milyon lira değerinde toplan 169 konteyner ürünün Venezuela'ya ulaştığını ifade etti.

318 konteynerin Panama'nın Cristobal Limanı'nda yüklenmek için bekletildiğine dikkati çeken Erdoğan, "Gecikmenin nedeni Panama ve Venezuela arasındaki siyasi bazı sorunların yansımasıdır ancak 1 Mayıs itibariyle Panama ve Venezuela arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin normale döndüğü ve ambargo durumunun kalktığı öğrenilmiştir. Söz konusu konteynerler 20 Mayıs'ta Venezuela'ya ulaşacaktır." ifadelerini kullandı.

MADURO: THY'NİN SEFERLERİ İKİLİ İLİŞKİLERİ GELİŞTİRECEK

Türkiye ile Venezuela arasındaki yüksek düzeydeki ilişkilerin sürekli devam etmesini dileyen Maduro, THY'nin, Caracas-İstanbul seferlerinin ikili ilişkileri daha da geliştireceğini söyledi.

Türkiye'nin Venezuela'ya verdiği destek için teşekkür eden Maduro, "THY ile olan ilişkilerimiz şu anda iyi ama daha iyi olabilir, buna çalışmamız, bunu daha faal duruma getirmemiz lazım." dedi. Daha sonra iki ülke arasındaki anlaşmalar imzalandı.