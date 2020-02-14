Erdoğan ve Han, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.
14.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:12
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.
Kaynak: AA