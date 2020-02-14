Erdoğan ve Han, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti
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Erdoğan ve Han, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

14.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:12
Erdoğan ve Han, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti

Cumhurbaşkanı , Pakistan Başbakanı İmran ile baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Erdoğan ve Han, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti
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