Erdoğan ve Bahçeli Görüşmesiyle İlgili Bomba Kulis! Üç Büyükşehir İçin Anlaştılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasında gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili Ankara'dan kulisler gelmeye başladı. Senaryolar arasında MHP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayıp buralarda AK Parti'ye destek vereceği de yer alıyor.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme sonrası kulislerde konuşulan ittifak senaryolarını paylaştı.

İşte ittifakla ilgili kulislerle konuşulanlar;

MHP'DEN 3 BÜYÜKŞEHİRDE AK PARTİ'YE DESTEK

Üç büyükşehirde mutabakat olduğu kulislerde konuşuluyor. İstanbul'dan Binali Yıldırım, Ankara'dan Mehmet Özhaseki, İzmir'den Nihat Zeybekci'nin aday gösterileceği yönünde beklenti büyük. MHP bu üç büyükşehirde aday çıkarmayarak AK Parti'ye destek verecek deniyor.

4 İLDE HASSASİYET

Bunun dışındaki iller için net bir sayı konuşulmadığı ama üzerinde çalışılacak iller arasında MHP'nin hassasiyet gösterdiği Manisa, Mersin, Osmaniye'nin olduğu ayrıca Balıkesir için de işbirliği aranacağı kulislerde konuşuluyor. Bu illerde anketlere bakılacak. Buralardaki sonuçlara göre hangi partinin aday göstereceği netleşecek.

ADANA NET DEĞİL

Adana da önemli... MHP bir önceki yerel seçimde aldığı belediye başkanlığını korumak istiyor. Ancak AK Parti için de kritik bir il. Genel seçimde yüksek bir oy oranı alınmıştı. MHP Hüseyin Sözlü'yü aday göstereceğini çok önce ilan etti. Adana konusunda nasıl bir karar çıkacak henüz belli değil.

İLÇELERDE DE İŞBİRLİĞİ

Bazı ilçelerde de işbirliği olacak. Mesela Ankara'da Etimesgut ve Polatlı'yı MHP'ye bırakılabilir deniyor. Bir de Alanya'da MHP adayı üzerinden işbirliği olabileceği kulislerde konuşuluyor.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI İTTİFAK ÇALIŞMALARINI YÜRÜTECEK

Tüm bunlar iki partinin genel başkan yardımcıları Sadir Durmaz ve Mehmet Özhaseki'nin yapacağı çalışmalarda netleşecek. Sadur Durmaz'ın MHP'nin kampı nedeni ile Antalya'ya gitmesinden dolayı görüşmenin hafta başında gerçekleşmesi bekleniyor.