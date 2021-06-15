Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Beyannamesini imzaladı
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Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Beyannamesini imzaladı

Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Beyannamesini imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Beyannamesini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa Beyannamesini imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Azerbaycan'ın kültür başkenti Şuşa şehrinde resmi törenle karşılanmasının ardından Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İkili görüşmenin ardından basın toplantısı için kameralar önüne geçen Erdoğan ve Aliyev, açıklamalar öncesi Şuşa Beyannamesi imzaladı.

Erdoğan, yarın Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek. - ŞUŞA

Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Beyannamesini imzaladı
Erdoğan ve Aliyev, Şuşa Beyannamesini imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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