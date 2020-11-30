Erdoğan: "Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz."
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdoğan: "Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz."

30.11.2020 20:03 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:06
Erdoğan:

Erdoğan: "Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz.

Erdoğan: "Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

İlgili Haberler

Vatandaş istedi, Başkan Kayalar harekete geçti
Vatandaş istedi, Başkan Kayalar harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm vatandaşlarımızı ellerindeki sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımızı ellerindeki sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum"
Bakan Kurum: 'Şu ana kadar 35 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk'
Bakan Kurum: "Şu ana kadar 35 millet bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk"

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Bülent Arınç Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Bülent Ersoy Ariana Grande
Spor Tisserand Erol Bulut Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan: "Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz." - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 20:06:39. #1.15#
title