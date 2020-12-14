Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek...
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Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek...

14.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:05
Erdoğan:

Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek vermelerini bekliyorum.

Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek vermelerini bekliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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