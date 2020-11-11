Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum."
11.11.2020 14:17 | Son Güncelleme: 11.11.2020 14:20
Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum.
Erdoğan: "Vatandaşlarımızdan, bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası'ndan yana kullanmalarını istiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu