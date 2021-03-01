Erdoğan: "Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır."
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Erdoğan: "Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır."

01.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:25
Erdoğan:

Erdoğan: "Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır.

Erdoğan: "Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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