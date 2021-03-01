Erdoğan: "Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır."
01.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 01.03.2021 20:25
Erdoğan: "Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır.
Erdoğan: "Vatandaşlarımız salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar hızlı geçebilmesini sağlayacaklardır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ