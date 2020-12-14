Erdoğan: "Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum."
14.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 19:57
Erdoğan: "Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum.
Erdoğan: "Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap